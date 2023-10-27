Собянин заявил, что на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка-форум «Россия»

Москва готовится к тому, чтобы провести международную выставку и форум «Россия». ОБ этом объявил мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости. Площадкой для ее проведения выбрана ВДНХ.

С 4 Ноября 2023 года по 12 Апреля 2024 года на выставке будет представлен результат работы регионов России, федеральных министерств и крупных госкомпаний. Экспозиция разместится на 67 объектах ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров. Для обеспечения удобства посетителей будет работать дополнительная транспортная развязка, установлены дополнительные остановочные павильоны. Президент РФ Владимир Путин не сможет принять участие в открытии, но обязательно посетит выставку.