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Собянин рассказал о выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября

31 октября 2023 09:17
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4 ноября на ВДНХ открывается международная выставка-форум «Россия». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве будет представлена экспозиция интерактивного пространства, где будут демонстрироваться перемены и новые тенденции в столице. Гости смогут увидеть, как город Москва становиться все более комфортным и защищенным, а также познакомиться с новыми инновациями в сфере охраны окружающей среды и здравоохранения.

Будет представлена презентация цифровой истории о том, как происходило становление города как современной метрополии. Также Москва поделится опытом внедрения новаторских проектов, например, как за 10 лет построить 109 новых станций метро или создать популярную услугу для путешественников.

Выставка-форум «Россия» покажет достижения страны в различных секторах экономики. В ней будут участвовать 89 регионов РФ, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Выставка пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

# Международная политика # Сергей Собянин

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