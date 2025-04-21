Жители Израиля объявили войну решению Нетаньяху по расширению масштабов наземного наступления в Газе

Сотни людей вышли на улицы, держа плакаты и скандируя лозунги. Они обвиняли политика в продолжении войны, которая, по их мнению, не принесла ничего, кроме разрушений, и ставит под угрозу жизни находящихся в плену ХАМАС израильтян.

У нас все еще десятки заложников в Газе. Многие из них погибли из-за войны, которую мы ведем. Она убивает их. Эта война должна была закончиться много месяцев назад. У нее больше нет никакой цели, больше нет никаких достижений. Мы испачканы ею. И тот факт, что Нетаньяху лжец, известен во всем мире. Он лжет так же, как я дышу.

Мирная демонстрация быстро переросла в ожесточенные столкновения. Митингующие стали штурмовать защитные ограждения. Для наведения порядка власти мобилизовали армейские подразделения и конные наряды полиции. Уличные бои продолжались до раннего утра. Протестующие пообещали, что будут и дальше выходить на акции, которые станут более масштабными и многочисленными.