В Китае слон атаковал автобус и грузовик на дороге

Животное преградило путь автобусу, помяло грузовик. Слон приближался к транспорту и таранил лобовое стекло. Съемку разрушений производили местные жители с квадрокоптера.

Новости Китая. Слон преградил дорогу транспорту в Китае. Инцидент попал на видео.

Никто не пострадал. В автобусе в момент инцидента находился только водитель – всех пассажиров он высадил неподалеку.

Власти отметили, что будут продолжать следить за деятельностью слонов в регионе после инцидента.