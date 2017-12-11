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В Китае слон атаковал автобус и грузовик на дороге

11 декабря 2017 12:46
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Новости Китая. Слон преградил дорогу транспорту в Китае. Инцидент попал на видео.

Животное преградило путь автобусу, помяло грузовик. Слон приближался к транспорту и таранил лобовое стекло. Съемку разрушений производили местные жители с квадрокоптера.

В Китае слон атаковал автобус и грузовик на дороге-1

Фото: скриншот из видео

Никто не пострадал. В автобусе в момент инцидента находился только водитель – всех пассажиров он высадил неподалеку.

Власти отметили, что будут продолжать следить за деятельностью слонов в регионе после инцидента.

В Китае слон атаковал автобус и грузовик на дороге-4

Фото: скриншот из видео

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# Дикие животные # Фотофакт

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