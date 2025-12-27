Снегопад накрыл США: тысячи пассажиров застряли в аэропортах

Сильнейший снегопад накрыл восточное побережье США. Аэропортам пришлось задержать более 19 тысяч рейсов. От непогоды пострадали крупнейшие авиаузлы в Нью-Йорке, Бостоне, Детройте и Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты были вынуждены ограничить прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочных полос, сильного ветра и плохой видимости. Причем компании начали отменять рейсы заранее, чтобы избежать полного коллапса. Экстренные меры безопасности обернулись для тысяч пассажиров ночевками в терминалах и сорванными праздниками. Их мучения закончатся не скоро, ведь восстановление графика полетов может занять несколько дней. Зимние штормы каждый год превращаются в стресс-тест для всей транспортной системы США, который ей не всегда удается выдержать.