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Снегопад накрыл США: тысячи пассажиров застряли в аэропортах

27 декабря 2025 07:55
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Сильнейший снегопад накрыл восточное побережье США. Аэропортам пришлось задержать более 19 тысяч рейсов. От непогоды пострадали крупнейшие авиаузлы в Нью-Йорке, Бостоне, Детройте и Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад накрыл США: тысячи пассажиров застряли в аэропортах-2

Аэропорты были вынуждены ограничить прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочных полос, сильного ветра и плохой видимости. Причем компании начали отменять рейсы заранее, чтобы избежать полного коллапса. Экстренные меры безопасности обернулись для тысяч пассажиров ночевками в терминалах и сорванными праздниками. Их мучения закончатся не скоро, ведь восстановление графика полетов может занять несколько дней. Зимние штормы каждый год превращаются в стресс-тест для всей транспортной системы США, который ей не всегда удается выдержать.

# США # Новости США

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