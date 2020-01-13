Снег в пустыне. Непогода накрыла Ближний Восток

Сильные снегопады накрыли Ближний Восток. В Саудовской Аравии температура в некоторых районах опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеозаписи заснеженных просторов пустынной страны наводнили соцсети. При этом власти просят жителей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.

Тем временем, в Пакистане из-за снегопадов погибли не менее 14 человек, более 10 пострадали. Объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. Власти проводят эвакуацию жителей из пострадавших районов. По данным синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся.