Вооружённым силам Литвы катастрофически не хватает оружия

Новости Литвы. НАТО усиливает военную активность в Литве. В страну прибыло большое подразделение немецкой армии. Как стало известно, 600 солдат бундесвера и 240 единиц бронетехники будут задействованы в совместных учениях с литовской армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, той все труднее выполнять свои боевые задачи. Как сообщили в Минобороны страны, вооруженным силам катастрофически не хватает оружия, техники и боеприпасов. Ситуация стала настолько критичной, что за помощью пришлось обращаться к союзникам по альянсу. Вашингтон согласился выделить Вильнюсу 200 миллионов долларов на закупку бронежилетов и некоторых видов вооружения. Только помощь не бескорыстная, США выделили эти деньги в долг и только на покупку своего оружия, что довольно выгодно для Вашингтона.