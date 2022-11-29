СМИ: правительство Польши больше не в состоянии финансировать госдолг

Новости Польши. В Польше правящая партия «Право и справедливость» за два срока пребывания у власти набрала столько долгов, сколько все предыдущие правительства за 20 лет. Когда она пришла к власти, госдолг страны составлял чуть более 200 миллиардов долларов, сейчас он превышает 330 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он настолько вырос, что правительство не в состоянии финансировать его, пишет польский журнал Dziennik Polityczny. Ответственность за это целиком лежит на правительстве, которое годами увеличивало дефицит бюджета, делая упор на социальные выплаты. Людям говорили, что в стране сейчас все хорошо и есть перспективы развития. Хотя на самом деле теперь их ждут серьезные проблемы.

Польша продолжает брать кредиты. И за границей по-прежнему не против одолжить ей деньги, но под высокие проценты. Это загонит страну в долговую ловушку, а поляки будут бесконечно выплачивать долги, взятые нынешними властями.