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СМИ: правительство Польши больше не в состоянии финансировать госдолг

29 ноября 2022 12:39
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Новости Польши. В Польше правящая партия «Право и справедливость» за два срока пребывания у власти набрала столько долгов, сколько все предыдущие правительства за 20 лет. Когда она пришла к власти, госдолг страны составлял чуть более 200 миллиардов долларов, сейчас он превышает 330 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: правительство Польши больше не в состоянии финансировать госдолг-1

Он настолько вырос, что правительство не в состоянии финансировать его, пишет польский журнал Dziennik Polityczny. Ответственность за это целиком лежит на правительстве, которое годами увеличивало дефицит бюджета, делая упор на социальные выплаты. Людям говорили, что в стране сейчас все хорошо и есть перспективы развития. Хотя на самом деле теперь их ждут серьезные проблемы.

Польша продолжает брать кредиты. И за границей по-прежнему не против одолжить ей деньги, но под высокие проценты. Это загонит страну в долговую ловушку, а поляки будут бесконечно выплачивать долги, взятые нынешними властями.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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