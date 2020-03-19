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Во время фестиваля огня в Иране погибли три человека, более 1400 травмировались

19 марта 2020 15:29
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Новости Ирана. Фестиваль огня в Иране привел к гибели людей. В ходе массовых гуляний скончались три человека. Более 1400 граждан получили различные травмы и ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время фестиваля огня в Иране погибли три человека, более 1400 травмировались-1

Празднование Чахаршанбе-Сури приходится в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции в этот день местные жители прыгают через костер и запускают фейерверки.

Во время фестиваля огня в Иране погибли три человека, более 1400 травмировались-4

Хотя в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса власти отменили фестиваль и запретили собрания, в некоторых частях Тегерана люди все равно вышли на улицы.

Во время фестиваля огня в Иране погибли три человека, более 1400 травмировались-7

# Несчастный случай # Фотофакт

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