Во время фестиваля огня в Иране погибли три человека, более 1400 травмировались

Новости Ирана. Фестиваль огня в Иране привел к гибели людей. В ходе массовых гуляний скончались три человека. Более 1400 граждан получили различные травмы и ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднование Чахаршанбе-Сури приходится в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции в этот день местные жители прыгают через костер и запускают фейерверки.