«Смешить – да, убивать – да, но не сохранить». Почему Зеленский не справляется с президентством?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
2014 год, переговоры в этом зале небольшом. Белорусские журналисты, российские медиа и украинские коллеги. И как они сцепились! И одна девушка (и я тогда понял, что Украина не остановится) говорит: я нарожаю бандеровцев, чтобы они забили Путина. Это был 2014 год, когда мы держали открытую ладонь: давайте мириться. Даже Донбасс не так расширился, Украина не столько ошибок наделала. Нет, они нарожают бандеровцев, чтобы убить Путина, потом русских, белорусских – всех славян. Ребята, вы же сами со славянской колыбели. Что с вами сделали?
Григорий Азаренок, СТВ:
Вас в Украине было 40 с чем-то миллионов, сейчас говорят, что до 30.
Евгений Пустовой:
В Беларусь уехали трудяги. Они уже не украинцы, они белорусы. Пусть они с украинскими корнями…
Григорий Азаренок:
В Россию до 5 миллионов.
Евгений Пустовой:
Это уже тоже русские люди. Получил свой паспорт – забывай Украину. Вы превращаете Украину в гроб, ваша ведьма, которая пустила слезу и Вия привела. Если вы хотите остановить, есть у вас только один священный текст – «Минский мир». Или в другом исполнении, но лучше всего минский. Зачем нам чужие люди? Григорий, если мы с тобой поругаемся, мы что, возьмем Шрайбмана мирить нас? Нет, ни в коем случае! Зачем чужих людей всовывать? Китай, может быть. Но Китай – великая цивилизация, но не славянская. Надо собраться вместе. Мне кажется, военным, которые более соображают, понимают и ответственны за будущее Украины, необходимо Зеленского отодвинуть. Он не способен сохранять мир и сохранить свою нацию. Смешить – да, убивать – да, но не сохранить.
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