«Смешить – да, убивать – да, но не сохранить». Почему Зеленский не справляется с президентством?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

2014 год, переговоры в этом зале небольшом. Белорусские журналисты, российские медиа и украинские коллеги. И как они сцепились! И одна девушка (и я тогда понял, что Украина не остановится) говорит: я нарожаю бандеровцев, чтобы они забили Путина. Это был 2014 год, когда мы держали открытую ладонь: давайте мириться. Даже Донбасс не так расширился, Украина не столько ошибок наделала. Нет, они нарожают бандеровцев, чтобы убить Путина, потом русских, белорусских – всех славян. Ребята, вы же сами со славянской колыбели. Что с вами сделали?

Григорий Азаренок, СТВ:

Вас в Украине было 40 с чем-то миллионов, сейчас говорят, что до 30.

Евгений Пустовой:

В Беларусь уехали трудяги. Они уже не украинцы, они белорусы. Пусть они с украинскими корнями…