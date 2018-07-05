Смертельное ДТП в Сочи: легковушка сбила 6 пешеходов, идущих по тротуару

Новости России. Страшная авария неподалеку от Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель легкового автомобиля, ехавший из центра города, не справился с управлением, пересек встречную полосу и сбил шестерых людей, идущих по тротуару. Один пешеход скончался на месте Двое – госпитализированы с тяжелыми травмами в реанимацию.