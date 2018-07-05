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Смертельное ДТП в Сочи: легковушка сбила 6 пешеходов, идущих по тротуару

05 июля 2018 06:55
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Новости России. Страшная авария неподалеку от Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Сочи: легковушка сбила 6 пешеходов, идущих по тротуару-1

Водитель легкового автомобиля, ехавший из центра города, не справился с управлением, пересек встречную полосу и сбил шестерых людей, идущих по тротуару.

Один пешеход скончался на месте

Двое – госпитализированы с тяжелыми травмами в реанимацию.

Смертельное ДТП в Сочи: легковушка сбила 6 пешеходов, идущих по тротуару-4

О других пострадавших при наезде не сообщается. По предварительным данным полиции, водитель – молодой парень, который заснул за рулем.

# ДТП # Фотофакт

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