Прямой эфир

Словакия готова стать площадкой для мирных переговоров РФ и Украины

01 января 2025 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Братислава отмечает готовность президента РФ Владимира Путина вести мирные переговоры по Украине и власти страны готовы предоставить для данных целей площадку, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Европарламента, главу международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» Катарину Рот-Неведялову.

Словакия готова стать площадкой для мирных переговоров РФ и Украины-1

Фото: Pinterest

«Мы всегда призывали к переговорам», – подчеркнула политик. По словам Рот-Неведяловой, Евросоюзу необходимо было выступить посредником еще в начале конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о предложении премьер-министра Словакии Роберта Фицо принять в стране участников переговоров. Россия, как отметил Путин, не против, чтобы Словакия была выбрана в качестве переговорной площадки по Украине.

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В Новом Орлеане в новогоднюю ночь мужчина протаранил толпу на автомобиле, а затем устроил стрельбу
01 января 2025 13:41

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь мужчина протаранил толпу на автомобиле, а затем устроил стрельбу

Макрон признал роспуск парламента шагом к нестабильности и разногласиям внутри страны
01 января 2025 13:37

Макрон признал роспуск парламента шагом к нестабильности и разногласиям внутри страны

РФ прекратила подачу газа через Украину с 1 января
01 января 2025 12:23

РФ прекратила подачу газа через Украину с 1 января