Братислава отмечает готовность президента РФ Владимира Путина вести мирные переговоры по Украине и власти страны готовы предоставить для данных целей площадку, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Европарламента, главу международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» Катарину Рот-Неведялову.

«Мы всегда призывали к переговорам», – подчеркнула политик. По словам Рот-Неведяловой, Евросоюзу необходимо было выступить посредником еще в начале конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о предложении премьер-министра Словакии Роберта Фицо принять в стране участников переговоров. Россия, как отметил Путин, не против, чтобы Словакия была выбрана в качестве переговорной площадки по Украине.