Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

Новости Франции. Съедобные платья и носороги: в Париже проходит ежегодная выставка шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции она началась показом сладкой моды. Модели продемонстрировали наряды из шоколада и какао-бобов.

Образы создавали специально к этому салону десятки дизайнеров и шоколатье. Чтобы увидеть грандиозное шоу и попробовать сладости лучших кондитеров со всего мира, во французскую столицу приехали более полутысячи человек.