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Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

04 ноября 2019 13:12
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Новости Франции. Съедобные платья и носороги: в Париже проходит ежегодная выставка шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада-1

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада-3

По традиции она началась показом сладкой моды. Модели продемонстрировали наряды из шоколада и какао-бобов.

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада-6

Образы создавали специально к этому салону десятки дизайнеров и шоколатье. Чтобы увидеть грандиозное шоу и попробовать сладости лучших кондитеров со всего мира, во французскую столицу приехали более полутысячи человек.

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада-9

В ярмарке принимают участие 500 производителей из 60 стран.

# шоколад # Фотофакт

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