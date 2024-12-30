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Скончался бывший президент США Джимми Картер

30 декабря 2024 10:11
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Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет РИА Новости.

«Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье», – указано в материале.

Скончался бывший президент США Джимми Картер-1

Фото: pixabay

Его смерть подтвердил благотворительный фонд Джимми Картера. Соболезнования выразили Джо Байден и Дональд Трамп. 
Байден объявил 9 января днем траура. Картер, рекордсмен по долголетию среди президентов США, родился в Джорджии в 1924 году, служил в подводном флоте, а затем руководил семейным арахисовым бизнесом.

# Международная политика

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