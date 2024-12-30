Скончался бывший президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет РИА Новости.
«Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье», – указано в материале.
Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет РИА Новости.
«Бывший президент Джимми Картер, человек, который переосмыслил, какой может быть жизнь после президентства, умер в воскресенье», – указано в материале.
Фото: pixabay
Его смерть подтвердил благотворительный фонд Джимми Картера. Соболезнования выразили Джо Байден и Дональд Трамп.
Байден объявил 9 января днем траура. Картер, рекордсмен по долголетию среди президентов США, родился в Джорджии в 1924 году, служил в подводном флоте, а затем руководил семейным арахисовым бизнесом.