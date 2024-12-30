Осталось 24 шайбы. Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки

За «Ред Уингз» забили Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Лукас Рэймонд. У «Вашингтона» голы забросили Александр Овечкин и Ник Дауд.

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:2 в матче НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Овечкин забросил свою 17-ю шайбу в этом сезоне и стал автором второго подряд гола. За свою карьеру он забросил 870 шайб и на 24 гола отстает от рекордсмена Уэйна Гретцки. Игрок «Детройта» Владимир Тарасенко отразил одну шайбу и не набрал очков.