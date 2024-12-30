Лавров сообщил, что Россию не устраивают предложения Трампа по Украине

Россия не разделяет предложения команды выбранного президента США Дональда Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет и вводе миротворцев ЕС и Великобритании. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Россия не разделяет предложения команды выбранного президента США Дональда Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет и вводе миротворцев ЕС и Великобритании. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
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Он подчеркнул, что Москва не получила официальных сигналов от США по вопросу украинского урегулирования. До своей церемонии инаугурации 20 января эту политику определяет действующий президент Джозеф Байден.