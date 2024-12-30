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На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки класса Х

30 декабря 2024 09:15
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На Солнце утром 2024 года произошли две мощные вспышки рентгеновского излучения класса X, рассказал Сергей Богачев из ИКИ РАН. Об этом пишет РИА Новости.

На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки класса Х-1

Фото: pixabay

Выбросы были отмечены в западной части солнечного диска и могут оказать влияние на Землю. Массы излучения достигнут нашей планеты к 31 декабря, что вызовет полярные сияния, за которыми можно будет наблюдать в новогоднюю ночь.

Этот взрыв активности – один из самых мощных в 2024 году. Ранее подобные всплески наблюдались также в мае и октябре, а прошлогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности.

# Наука # Природные явления

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