На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки класса Х

На Солнце утром 2024 года произошли две мощные вспышки рентгеновского излучения класса X, рассказал Сергей Богачев из ИКИ РАН. Об этом пишет РИА Новости.

Выбросы были отмечены в западной части солнечного диска и могут оказать влияние на Землю. Массы излучения достигнут нашей планеты к 31 декабря, что вызовет полярные сияния, за которыми можно будет наблюдать в новогоднюю ночь.

Этот взрыв активности – один из самых мощных в 2024 году. Ранее подобные всплески наблюдались также в мае и октябре, а прошлогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности.