На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки класса Х

На Солнце утром 2024 года произошли две мощные вспышки рентгеновского излучения класса X, рассказал Сергей Богачев из ИКИ РАН. Об этом пишет РИА Новости.
На Солнце утром 2024 года произошли две мощные вспышки рентгеновского излучения класса X, рассказал Сергей Богачев из ИКИ РАН. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Выбросы были отмечены в западной части солнечного диска и могут оказать влияние на Землю. Массы излучения достигнут нашей планеты к 31 декабря, что вызовет полярные сияния, за которыми можно будет наблюдать в новогоднюю ночь.
Этот взрыв активности – один из самых мощных в 2024 году. Ранее подобные всплески наблюдались также в мае и октябре, а прошлогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности.