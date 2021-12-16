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Скандал с перевозкой «Литовскими железными дорогами» белорусской продукции. Как развивается ситуация?

16 декабря 2021 08:38
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Компания «Литовские железные дороги» не будет останавливать транзит белорусских удобрений. Об этом заявил глава ЛЖД Мантас Бартушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Скандал с перевозкой «Литовскими железными дорогами» белорусской продукции. Как развивается ситуация?-1

По его словам, в противном случае, при остановке предприятие рискует обанкротиться из-за судебных исков со стороны «Беларуськалия». И даже принятие литовскими властями закона о запрете на транзит белорусской продукции не сможет защитить компанию.  

Скандал с перевозкой «Литовскими железными дорогами» белорусской продукции. Как развивается ситуация?-4

Напомним, на минувшей неделе в Литве вспыхнул скандал из-за того, что компания «Литовские железные дороги» продолжила перевозку нашей продукции, несмотря на вступившие в силу санкции. В сложившейся ситуации глава ЛЖД сообщил о решении уйти в отставку. В компании рассчитывают, что это позволит минимизировать репутационные риски.  

Также заявления об отставке подали глава МИД и министр транспорта. Однако премьер страны их не приняла.  

# Международная политика # Мантас Бартушка # Ингрида Шимоните # Марюс Скуодис # Фотофакт

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