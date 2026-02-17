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В Пакистане взрыв у полицейского участка унёс жизни двух человек

17 февраля 2026 05:59
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В Пакистане произошел взрыв возле полицейского участка, погибли два человека. Среди жертв – ребенок. Еще 17 человек ранены, несколько пострадавших – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане взрыв у полицейского участка унёс жизни двух человек-2

В основном пострадали мирные жители. Бомба была заложена в припаркованный мотоцикл и сдетонировала рядом с магазинами. На место происшествия оперативно прибыли значительные силы полиции, саперов и спецназа. Район был оцеплен. Следователи выясняют обстоятельства теракта. Личности организаторов взрыва пока не установлены.

# Новости Пакистана

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