Новости Японии. Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в Токио, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро перекинулся на близлежащие здания, и, как сообщили экстренные службы, уже сгорели пять домов.

Пожарным расчетам пока не удалось справиться с пламенем, район, находящийся недалеко от места происшествия, окутан клубами едкого дыма. Власти призвали местных жителей перебраться в безопасное место или не выходить из дома. Как сообщили местные СМИ, в результате происшествия погибших нет, пострадал лишь один рабочий.