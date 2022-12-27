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Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в Токио

27 декабря 2022 11:04
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Новости Японии. Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в Токио, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро перекинулся на близлежащие здания, и, как сообщили экстренные службы, уже сгорели пять домов.

Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в Токио-1

Пожарным расчетам пока не удалось справиться с пламенем, район, находящийся недалеко от места происшествия, окутан клубами едкого дыма. Власти призвали местных жителей перебраться в безопасное место или не выходить из дома. Как сообщили местные СМИ, в результате происшествия погибших нет, пострадал лишь один рабочий.

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# Пожар # Новости Японии # Фотофакт

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