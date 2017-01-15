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На реке в Индии из-за перегруженности перевернулась лодка: 26 человек погибли

15 января 2017 13:30
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Новости Индии. 26 человек стали жертвами инцидента с перевернувшейся лодкой на реке Ганг в Индии. По данным местной полиции, 13 человек удалось спасти. У нескольких, судя по всему, получилось самостоятельно доплыть до берега.

Сейчас на месте ЧП ведется операция по поиску пропавших без вести. Между тем, точного количества людей, находившихся на лодке, не может назвать никто. По разным данным, их могло быть от 40 до 50, что значительно превышает вместимость судна. По всей вероятности, чрезмерная перегруженность и стала причиной трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Утопления

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