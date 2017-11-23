Сильные снегопады в России: видеофакт

Новости России. Сильные снегопады обрушились сразу на несколько российских регионов. В Воронеже из-за непогоды повалены деревья. Повреждены несколько автомобилей, заблокированы некоторые дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рязани обильные осадки привели к обрывам проводов, в результате чего многие жители остались без света. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Трассы в Хабаровске начали патрулировать сотрудники МЧС. Дороги скользкие и несколько машин уже пришлось вытаскивать из кювета. Пострадавших нет.