Прямой эфир

Сильные снегопады в России: видеофакт

23 ноября 2017 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Сильные снегопады обрушились сразу на несколько российских регионов. В Воронеже из-за непогоды повалены деревья. Повреждены несколько автомобилей, заблокированы некоторые дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рязани обильные осадки привели к обрывам проводов, в результате чего многие жители остались без света. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Трассы в Хабаровске начали патрулировать сотрудники МЧС. Дороги скользкие и несколько машин уже пришлось вытаскивать из кювета. Пострадавших нет.

# Снегопады

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые: 25 ноября на Землю упадет метеорит
23 ноября 2017 10:20

Ученые: 25 ноября на Землю упадет метеорит

Во Франции арестовали подозреваемых в подготовке теракта на рождественской ярмарке
23 ноября 2017 08:55

Во Франции арестовали подозреваемых в подготовке теракта на рождественской ярмарке

В Австралии рыбаки и собака пять дней жили на крыше автомобиля из-за крокодилов
23 ноября 2017 08:44

В Австралии рыбаки и собака пять дней жили на крыше автомобиля из-за крокодилов