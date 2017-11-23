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Ученые: 25 ноября на Землю упадет метеорит

23 ноября 2017 10:20
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Новости мира. 25 ноября на Землю упадет метеорит «Джулия». Об этом сообщают ученые.

По информации западных СМИ, космическое тело было обнаружено 19 ноября. Согласно траектории его полета, метеорит достигнет поверхности планеты 25 ноября.

Эксперты считают, что тело упадет на территории Европы или в Атлантическом океане. Скорее всего, угрозы Земле он не нанесет. Космический объект может сгореть в атмосфере до достижения поверхности планеты.

Уфологи не согласны с учеными и говорят, что метеор может быть космическим кораблем НЛО, которые летит на Землю.

В январе 2017 года  в небе над Архангельской областью взорвался метеорит – здесь подробнее.

# Космос

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