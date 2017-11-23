Во Франции арестовали подозреваемых в подготовке теракта на рождественской ярмарке

Новости Франции. Французские правоохранители задержали не менее шести человек, подозреваемых в связях с террористической организацией. Спецоперации прошли в трех департаментах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы выйти на этих людей, полицейские в течение недели прослушивали телефонные разговоры и вели наружное наблюдение. При обысках в домах предполагаемых правонарушителей были изъяты несколько единиц оружия. По мнению специалистов, они готовили нападение на рождественской ярмарке в Реймсе, которая начинает работу 23 ноября.