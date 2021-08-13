Сильные пожары в Алжире: погибли 28 военных и 37 местных жителей

Новости Алжира. В Алжире продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в нескольких провинциях огонь полыхает в 100 местах.

В кольце пламени оказались десятки сел, которые находятся в труднодоступных горных районах. Туда не могут добраться ни спасатели, ни техника. Одной из причин возникновения пожаров стали аномальная жара и сильный ветер. Вместе с тем с поличным задержаны четверо подозреваемых в поджогах.