Сильные наводнения затопили Сицилию

Итальянский остров Сицилия уходит под воду. Регион страдает от масштабных наводнений, которые спровоцировали сильные ливни. Всего за несколько часов там выпало около 400 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бурные потоки воды хлынули на улицы городов, сметая все на своем пути. Сотни машин смыло в море. Из-за повреждения путей прервано железнодорожное сообщение, закрыты дороги, отменены занятия в школах. Экстренные службы не успевают выезжать на все вызовы. В нескольких провинциях введен красный, высший уровень опасности. Власти пока даже приблизительно не могут оценить нанесенный стихией ущерб. А синоптики сообщают, что ливни будут идти еще несколько дней.