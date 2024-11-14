Сильные наводнения затопили Сицилию

Итальянский остров Сицилия уходит под воду. Регион страдает от масштабных наводнений, которые спровоцировали сильные ливни. Всего за несколько часов там выпало около 400 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итальянский остров Сицилия уходит под воду. Регион страдает от масштабных наводнений, которые спровоцировали сильные ливни. Всего за несколько часов там выпало около 400 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бурные потоки воды хлынули на улицы городов, сметая все на своем пути. Сотни машин смыло в море. Из-за повреждения путей прервано железнодорожное сообщение, закрыты дороги, отменены занятия в школах. Экстренные службы не успевают выезжать на все вызовы. В нескольких провинциях введен красный, высший уровень опасности. Власти пока даже приблизительно не могут оценить нанесенный стихией ущерб. А синоптики сообщают, что ливни будут идти еще несколько дней.