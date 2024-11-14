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Сильные наводнения затопили Сицилию

14 ноября 2024 11:27
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Итальянский остров Сицилия уходит под воду. Регион страдает от масштабных наводнений, которые спровоцировали сильные ливни. Всего за несколько часов там выпало около 400 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные наводнения затопили Сицилию-2

Бурные потоки воды хлынули на улицы городов, сметая все на своем пути. Сотни машин смыло в море. Из-за повреждения путей прервано железнодорожное сообщение, закрыты дороги, отменены занятия в школах. Экстренные службы не успевают выезжать на все вызовы. В нескольких провинциях введен красный, высший уровень опасности. Власти пока даже приблизительно не могут оценить нанесенный стихией ущерб. А синоптики сообщают, что ливни будут идти еще несколько дней.

# Природные катаклизмы # Наводнение # Новости Испании

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