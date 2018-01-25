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Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение

25 января 2018 08:43
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Новости Узбекистана. Сильнейшие морозы, несколько дней терзающие Казахстан, движутся в сторону Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение-1

Холодные массы, сформировавшиеся над районами западной Сибири, придут в страну уже к выходным, в связи с чем власти уже объявили штормовое предупреждение. Непривычно низкие для этих мест температуры могут серьезно нарушить работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Кроме того, аномальный минус представляет угрозу для крупного и мелкого домашнего скота.

Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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