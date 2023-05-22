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Сийярто: главы МИД ЕС не смогли договориться по новому пакету антироссийских санкций

22 мая 2023 14:42
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Главы МИД Евросоюза не пришли к единому мнению по вводу новых антироссийских санкций и предоставления дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он уточнил, что решение о выделении средств на поставку оружия Украине и о наложении санкций не было принято, невзирая на то, что большинство стран выступают за это.

Будапешт выступает против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока венгерский банк OTP находится в списке «спонсоров войны». Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии остается незыблемой.

Венгрия также выступает против внесения ядерной энергетики в очередной пакет санкций ЕС, поскольку расценивает это как угрозу собственному энергосуверенитету. Сийярто  также напомнил, что в Венгрии не будут поддержаны шаги Украины по вступлению в ЕС и НАТО до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, существовавшие до 2015 года.

# Международная политика # Петер Сийярто

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