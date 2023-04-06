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Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском кризисе

06 апреля 2023 11:53
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Председатель КНР призывает мировое сообщество не доводить ситуацию до применения ядерного оружия в украинском кризисе. Такой позиции Китай будет придерживаться совместно с Францией, заявил СИ Цзиньпин в четверг, 6 апреля, по итогам встречи с французским лидером Макроном.

Пекин и Париж будут вместе призывать мир не допускать атаки на атомные электростанции в рамках украинского вопроса, а также выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, президент Франции Макрон находится с визитом в Пекине с 5 по 7 апреля 2023 года.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Эмманюэль Макрон

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