Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском кризисе

Председатель КНР призывает мировое сообщество не доводить ситуацию до применения ядерного оружия в украинском кризисе. Такой позиции Китай будет придерживаться совместно с Францией, заявил СИ Цзиньпин в четверг, 6 апреля, по итогам встречи с французским лидером Макроном.

Пекин и Париж будут вместе призывать мир не допускать атаки на атомные электростанции в рамках украинского вопроса, а также выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, президент Франции Макрон находится с визитом в Пекине с 5 по 7 апреля 2023 года.