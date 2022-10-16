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Си Цзиньпин сделал заявление о Тайване на XX съезде КПК

16 октября 2022 08:11
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Новости Китая. В Пекине открылся XX Национальный съезд Коммунистической партии Китая. В рамках мероприятия, которое проходит раз в 5 лет, делегаты определят приоритеты развития страны, а также выберут новый руководящий состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Си Цзиньпин сделал заявление о Тайване на XX съезде КПК-1

Открывая съезд, председатель КНР Си Цзиньпин сделал ряд важных заявлений. Одно из них касалось тайваньского вопроса. Китайский лидер подчеркнул, что Китай рассчитывает на мирное воссоединение с Тайванем, но готов к применению силы. В политическом календаре КНР съезд является ключевым событием. Участие в нем принимают почти 2 300 делегатов. Мероприятие завершится 22 октября.  

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# Международная политика # Си Цзиньпин # Новости Китая # Фотофакт

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