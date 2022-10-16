Си Цзиньпин сделал заявление о Тайване на XX съезде КПК

Новости Китая. В Пекине открылся XX Национальный съезд Коммунистической партии Китая. В рамках мероприятия, которое проходит раз в 5 лет, делегаты определят приоритеты развития страны, а также выберут новый руководящий состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая съезд, председатель КНР Си Цзиньпин сделал ряд важных заявлений. Одно из них касалось тайваньского вопроса. Китайский лидер подчеркнул, что Китай рассчитывает на мирное воссоединение с Тайванем, но готов к применению силы. В политическом календаре КНР съезд является ключевым событием. Участие в нем принимают почти 2 300 делегатов. Мероприятие завершится 22 октября.