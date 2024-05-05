Repubblica: У НАТО есть две «красные линии» в конфликте в Украине

НАТО, озабоченное ситуацией на фронте, обозначило две «красные линии» для возможности своего вмешательства в конфликт, в том числе успех российских войск и возможная «провокация» со стороны РФ. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica, пишет РИА Новости.

Россия, в свою очередь, заявляет, что НАТО уже участвует в конфликте, осуществляя поставки оружия и подготовку ВСУ.

При этом в газете уточняется, что первая «красная линия» касается возможности прорыва России через киевскую линию обороны, вторая – военной военной провокации против стран Балтии, Польши или Молдовы.

Также РФ высказывает озабоченность активностью НАТО у своих западных рубежей и настаивает на равноправном диалоге с альянсом.