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Repubblica: У НАТО есть две «красные линии» в конфликте в Украине

05 мая 2024 09:44
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НАТО, озабоченное ситуацией на фронте, обозначило две «красные линии» для возможности своего вмешательства в конфликт, в том числе успех российских войск и возможная «провокация» со стороны РФ. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica, пишет РИА Новости.

Россия, в свою очередь, заявляет, что НАТО уже участвует в конфликте, осуществляя поставки оружия и подготовку ВСУ. 

При этом в газете уточняется, что первая «красная линия» касается возможности прорыва России через киевскую линию обороны, вторая – военной военной провокации против стран Балтии, Польши или Молдовы.

Также РФ высказывает озабоченность активностью НАТО у своих западных рубежей и настаивает на равноправном диалоге с альянсом.

# Международная политика

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