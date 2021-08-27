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Швейцарские учёные планируют выращивать человеческие органы в космосе

27 августа 2021 15:33
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Новости Швейцарии. Швейцарские ученые будут выращивать человеческие органы в космосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 августа они отправят на МКС стволовые клетки, подготовленные для создания так называемых органоидов.

Швейцарские учёные планируют выращивать человеческие органы в космосе-1

Это первый шаг на пути появления промышленного производства «запчастей» для человека. По мнению ученых, скоро на МКС появится «мастерская» по изготовлению миниатюрных человеческих тканей для использования на Земле в научных целях и медицине.

# Космос # Фотофакт

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