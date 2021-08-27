Швейцарские учёные планируют выращивать человеческие органы в космосе

Новости Швейцарии. Швейцарские ученые будут выращивать человеческие органы в космосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 августа они отправят на МКС стволовые клетки, подготовленные для создания так называемых органоидов.

Это первый шаг на пути появления промышленного производства «запчастей» для человека. По мнению ученых, скоро на МКС появится «мастерская» по изготовлению миниатюрных человеческих тканей для использования на Земле в научных целях и медицине.