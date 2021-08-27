Британия столкнулась с дефицитом продуктов

Новости Великобритании. С дефицитом продуктов столкнулась Британия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. С дефицитом продуктов столкнулась Британия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Острее всего его почувствовали на себе кафе и рестораны, они уже вынуждены сокращать меню. А одной крупной сети фастфуда и вовсе пришлось закрыть 50 точек из-за нехватки курятины.
Причиной проблем стал Brexit. Он затруднил въезд в Великобританию рабочим из ЕС, которые составляли основную часть водителей-дальнобойщиков и сотрудников мясоперерабатывающих заводов.