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Британия столкнулась с дефицитом продуктов

27 августа 2021 08:54
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Новости Великобритании. С дефицитом продуктов столкнулась Британия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия столкнулась с дефицитом продуктов-1

Острее всего его почувствовали на себе кафе и рестораны, они уже вынуждены сокращать меню. А одной крупной сети фастфуда и вовсе пришлось закрыть 50 точек из-за нехватки курятины.

Британия столкнулась с дефицитом продуктов-4

Причиной проблем стал Brexit. Он затруднил въезд в Великобританию рабочим из ЕС, которые составляли основную часть водителей-дальнобойщиков и сотрудников мясоперерабатывающих заводов.

# Brexit # Фотофакт

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