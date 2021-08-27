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В Греции медики протестуют против обязательной вакцинации

27 августа 2021 15:31
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Новости Греции. Греческие медики вышли на марш протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции медики протестуют против обязательной вакцинации-1

По распоряжению Минздрава страны сотрудники клиник, которые откажутся пройти вакцинацию или не сделают прививку хотя бы одной дозой вакцины, будут отстранены от работы. Врачи и медсестры опасаются, что эта карательная мера только усложнит их работу. Поскольку спровоцирует нехватку кадров и создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

# Акции протеста # Фотофакт

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