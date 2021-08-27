В Греции медики протестуют против обязательной вакцинации

По распоряжению Минздрава страны сотрудники клиник, которые откажутся пройти вакцинацию или не сделают прививку хотя бы одной дозой вакцины, будут отстранены от работы. Врачи и медсестры опасаются, что эта карательная мера только усложнит их работу. Поскольку спровоцирует нехватку кадров и создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.