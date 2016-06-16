Прямой эфир

Швейцария отзовет заявку на вступление в ЕС

16 июня 2016 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Швейцария отзовет заявку на вступление в ЕС. Такое решение принял парламент страны. За отзыв проголосовали 27 парламентариев, против – 13.

Документ на вступление в Евросоюз конфедерация подала еще в 1992 году и с тех пор какие-либо действия по его рассмотрению не принимались. Поставить вопрос о том, отзывать или нет заявку, на голосование подтолкнули результаты соцопроса. Согласно последним данным, граждане страны высоко ценят независимый экономический курс Швейцарии и не хотят ее вступления в Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Медали Олимпийский игр 2016: своих обладателей ожидают 2 тысячи 488 медалей
15 июня 2016 17:39

Медали Олимпийский игр 2016: своих обладателей ожидают 2 тысячи 488 медалей

Власти Флориды умертвят четырех аллигаторов из-за нападения на ребенка
15 июня 2016 14:12

Власти Флориды умертвят четырех аллигаторов из-за нападения на ребенка

Генсек НАТО: альтернативы Минским соглашениям по Украине нет
15 июня 2016 14:09

Генсек НАТО: альтернативы Минским соглашениям по Украине нет