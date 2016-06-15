Медали Олимпийский игр 2016: своих обладателей ожидают 2 тысячи 488 медалей

15 июня всему миру представили дизайн наград Олимпийских игр и Паралимпиады 2016 в Бразилии. Своих обладателей ожидают 2 тысячи 488 медалей.

Награда самого высокого достоинства изготовлена из чистого золота и весит 500 граммов. Любопытен и факт производства медалей призеров Паралимпиады. Внутри каждой награды располагается шумовая камера, с помощью которой слабовидящие спортсмены смогут узнать достоинство. Достаточно будет лишь встряхнуть ее. Так, золотая медаль — самая громкая, а вот бронзовая — абсолютно бесшумная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.