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Медали Олимпийский игр 2016: своих обладателей ожидают 2 тысячи 488 медалей

15 июня 2016 17:39
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15 июня всему миру представили дизайн наград Олимпийских игр и Паралимпиады 2016 в Бразилии.  Своих обладателей ожидают 2 тысячи 488 медалей.

Награда самого высокого достоинства изготовлена из чистого золота и весит 500 граммов.  Любопытен и факт производства медалей призеров Паралимпиады. Внутри каждой награды располагается шумовая камера, с помощью которой  слабовидящие спортсмены смогут узнать достоинство. Достаточно будет лишь встряхнуть ее. Так, золотая медаль — самая громкая, а вот бронзовая — абсолютно бесшумная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Олимпиада 2016

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