Новости Швейцарии. Швейцария начала выгонять нищих иностранцев. Отныне тем, кто находится в стране исключительно с целью попрошайничества, будет отказано в пребывании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это закреплено законом. Хотя начиналось с недовольства местных. Они жаловались на агрессивное поведение бедных приезжих. Теперь незваных гостей высылают из страны. Так, на улицах Берна количество попрошаек уже сократилось в 8 раз.