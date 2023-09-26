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Швейцария начала выгонять нищих иностранцев

26 сентября 2023 19:27
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Новости Швейцарии. Швейцария начала выгонять нищих иностранцев. Отныне тем, кто находится в стране исключительно с целью попрошайничества, будет отказано в пребывании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцария начала выгонять нищих иностранцев-1

Сегодня это закреплено законом. Хотя начиналось с недовольства местных. Они жаловались на агрессивное поведение бедных приезжих. Теперь незваных гостей высылают из страны. Так, на улицах Берна количество попрошаек уже сократилось в 8 раз.

# Международная политика # Новости Швейцарии # Фотофакт

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