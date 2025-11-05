Швеция проведёт в Балтийском море учения НАТО по борьбе с подлодками

Швеция проведет в Балтийском море учения НАТО. Будет отработана борьба с подводными лодками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры войдут в число регулярных. В ходе тренировок шведские военные поделятся с другими странами Альянса своими знаниями в области обороны. В сообщении Минобороны страны отмечается, что морское дно у берегов Швеции, имеющее неровный каменистый рельеф, представляет собой идеальное укрытие для подводных лодок.