Швеция и Финляндия не выполнили условие Турции, необходимое для их вступления в НАТО

Швеция и Финляндия могут не попасть в НАТО. Две страны все еще не выполнили условия Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об экстрадиции подозреваемых, которые причастны к терроризму. И несмотря на то, что еще в конце июня все стороны достигли соглашения в этом вопросе, запросы Турции на экстрадицию до сих пор не были удовлетворены.