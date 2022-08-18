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Швеция и Финляндия не выполнили условие Турции, необходимое для их вступления в НАТО

18 августа 2022 11:48
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Швеция и Финляндия могут не попасть в НАТО. Две страны все еще не выполнили условия Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об экстрадиции подозреваемых, которые причастны к терроризму. И несмотря на то, что еще в конце июня все стороны достигли соглашения в этом вопросе, запросы Турции на экстрадицию до сих пор не были удовлетворены.

Швеция и Финляндия не выполнили условие Турции, необходимое для их вступления в НАТО-1

Как заявил глава турецкого Минюста, если Швеция и Финляндия будут затягивать этот процесс, то вступление этих стран в Североатлантический альянс будет отложено на неопределенный срок. Политик также отметил, что Анкара дала лишь предварительное согласие на присоединение двух стран к НАТО. И Турция не позволит этому случиться, пока ее условия не будут выполнены.

# Международная политика # Бекир Боздаг # Фотофакт

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