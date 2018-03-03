Красивые фестивали мира: как встречают весну в Индии и Китае (видеофакт)

Новости Индии. В Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников. Он символизирует весну, солнечный свет и оживление природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники фестиваля устраивают красочные шествия, танцы и осыпают друг друга цветными порошками.

Не менее яркие и красочные народные гулянья прошли и в Китае, где праздник фонарей также знаменует приход весны.