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Красивые фестивали мира: как встречают весну в Индии и Китае (видеофакт)

03 марта 2018 13:05
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Новости Индии. В Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников. Он символизирует весну, солнечный свет и оживление природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красивые фестивали мира: как встречают весну в Индии и Китае (видеофакт)-1

Участники фестиваля устраивают красочные шествия, танцы и осыпают друг друга цветными порошками.

Красивые фестивали мира: как встречают весну в Индии и Китае (видеофакт)-4

Не менее яркие и красочные народные гулянья прошли и в Китае, где праздник фонарей также знаменует приход весны.

Красивые фестивали мира: как встречают весну в Индии и Китае (видеофакт)-7

Это пора вечерних и ночных прогулок, во время которых народ любуется на развешанные в парках и по берегам озер источники света самых разных форм и с самыми причудливыми узорами.

# Фестиваль # Фотофакт

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