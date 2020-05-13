Шоу «Европа зажигает свет» устроят организаторы «Евровидения» 16 мая

Новости мира. 12 мая состоялся первый онлайн-концерт «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса, который отменили из-за коронавируса.

Организаторы еще в апреле приняли решение о переносе музыкальных соревнований именно в такой формат под слоганом «Чествование песен «Евровидения». В первом из концертов участвовали и представители Беларуси – дуэт VAL. 14 мая состоится еще одно подобное шоу, на котором также выступят победители национальных отборов. Группа Little Big готова представить Россию на «Евровидении» в 2021 году