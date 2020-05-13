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Шоу «Европа зажигает свет» устроят организаторы «Евровидения» 16 мая

13 мая 2020 07:47
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Новости мира. 12 мая состоялся первый онлайн-концерт «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса, который отменили из-за коронавируса.

Шоу «Европа зажигает свет» устроят организаторы «Евровидения» 16 мая-1

Организаторы еще в апреле приняли решение о переносе музыкальных соревнований именно в такой формат под слоганом «Чествование песен «Евровидения». В первом из концертов участвовали и представители Беларуси – дуэт VAL. 14 мая состоится еще одно подобное шоу, на котором также выступят победители национальных отборов.

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Шоу «Европа зажигает свет» устроят организаторы «Евровидения» 16 мая-4

А вот в субботу, 16 мая, когда должен был состояться финал конкурса, его заменит специальный проект «Европа зажигает свет». Его увидят телезрители 45 стран. Беларусь – не исключение. Организаторы пригласят на сцену не только представителей стран-участниц «Евровидения-2020», но и победителей конкурса прошлых лет.

# Евровидение 2020. Нидерланды # Фотофакт

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