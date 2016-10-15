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Шотландия ведет переговоры о сохранении членства в ЕС после выхода Великобритании из Союза

15 октября 2016 16:43
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Новости Шотландии. По сведениям британских парламентариев, Шотландия ведет переговоры о сохранении членства в ЕС после выхода Великобритании из Союза. Контакты эти поддерживают и члены шотландского правительства, и политические партии этой части Соединенного Королевства.

Не ясно, в каких формах это может быть реализовано. Шотландия – часть Соединенного Королевства: у провинции есть автономия, но решения о ее судьбе принимаются все-таки не в Глазго, а в Лондоне.

Сроки Брексита пока не определены. Британский премьер обещает его провести максимально быстро. Английский парламент готов выход из ЕС заблокировать.

В такой ситуации попытки Шотландии выйти из состава Королевства и остаться в ЕС выглядят довольно наивными: у этой британской провинции слишком мало свободы и самостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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