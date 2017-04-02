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Школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в Швеции: погибли 3 человека, 6 ранены

02 апреля 2017 13:19
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Новости Швеции. Крупная авария в Швеции. В провинции Харьедален школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся. Погибли 3 человека. Шестеро тяжело ранены. Всего в автобусе было около 60 пассажиров: восьмиклассники и сопровождавшие их взрослые. Они ехали на горнолыжный курорт. Ранения и травмы получили все до единого.

Что привело к трагедии. на месте аварии это сейчас выясняют специалисты. Известно, что инцидент произошел рано утром, когда все спали. Погодные условия были хорошими. Не исключено, что водитель уснул за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария автобуса # Авария

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