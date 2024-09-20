Шериф в упор расстрелял окружного судью в США

В американском штате Кентукки при стрельбе погиб человек. При нынешних реалиях в США это могло бы стать очередным и уже рядовым событием, если бы не одно обстоятельство. Виновником и жертвой ЧП стали люди, которые должны охранять закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Уайтсберг местный шериф в упор расстрелял окружного судью прямо в здании суда. После этого он вышел с поднятыми руками и сдался полиции. В момент происшествия там находились около полусотни человек, никто из них не пострадал. Что заставило шерифа пойти на преступление, которое шокировало американцев, пока не известно.

Однако в полиции уже сообщили, что произошедшее могло стать следствием вспыхнувшей ссоры. Возможно, не связанной с деятельностью судьи, так как он рассматривал довольно мелкие дела, такие как семейные конфликты, нарушение правил дорожного движения и инциденты с участием несовершеннолетних.