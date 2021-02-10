В США 67-летний мужчина огонь открыл в больнице. Причиной нападения могла стать месть

Новости США. Стрельба в американском штате Миннесота. В результате атаки в здании больницы один человек погиб, еще четверо получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь открыл 67-летний мужчина. Несколько лет назад подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за конфликтов с персоналом клиники. Причиной нападения могла стать месть и недовольство мужчины качеством оказанных ему услуг.