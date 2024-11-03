Прямой эфир

Над регионами России за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников

03 ноября 2024 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ПВО РФ ночью ликвидировала 19 украинских дронов над российскими регионами, пишет ТАСС.

В Министерстве обороны РФ сообщают, что в течение ночи со 2 на 3 ноября текущего года ВС Украины пытались атаковать российские объекты. Для данных целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ осуществляли уничтожение 16 БЛА ВСУ над Ростовской областью, 2 – над Белгородской областью, еще 1 беспилотник сбит в районе территории Волгоградской области.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Манчестер Сити» уступил «Борнмуту» в 9-м туре АПЛ
03 ноября 2024 08:32

«Манчестер Сити» уступил «Борнмуту» в 9-м туре АПЛ

«Салават Юлаев» победил СКА в поединке Континентальной хоккейной лиги
03 ноября 2024 08:21

«Салават Юлаев» победил СКА в поединке Континентальной хоккейной лиги

Эксперт: Молдова подгоняет лояльность регионов под результат. Где можно получить поддержку – там и голосуют
03 ноября 2024 08:01

Эксперт: Молдова подгоняет лояльность регионов под результат. Где можно получить поддержку – там и голосуют