Над регионами России за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников

ПВО РФ ночью ликвидировала 19 украинских дронов над российскими регионами, пишет ТАСС.

В Министерстве обороны РФ сообщают, что в течение ночи со 2 на 3 ноября текущего года ВС Украины пытались атаковать российские объекты. Для данных целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ осуществляли уничтожение 16 БЛА ВСУ над Ростовской областью, 2 – над Белгородской областью, еще 1 беспилотник сбит в районе территории Волгоградской области.