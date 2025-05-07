Прямой эфир

Шайба Протаса не помогла «Вашингтону» обыграть в плей-офф НХЛ «Каролину»

07 мая 2025 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шайба Протаса не помогла «Вашингтону» обыграть в плей-офф НХЛ «Каролину»-0

В четвертьфинале Кубка Стэнли Алексей Протас открыл счет во втором периоде, став пятым белорусом, отметившимся в плей-офф НХЛ. Однако «Вашингтон», за который выступает белорусский хоккеист, в итоге уступил «Каролине» со счетом 2:1 в овертайме. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Но этому голу я бы предпочел победу. Понятно, что это первый поединок. В этой встрече мы не слишком хорошо начинали атаки в своей зоне», – сказал он.

В интервью он признал, что команда играла неидеально, но настроен на улучшение в следующем матче 9 мая.

Фото: pixabay

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Индия и Пакистан обменялись ударами. Что известно к этом моменту
07 мая 2025 07:53

Индия и Пакистан обменялись ударами. Что известно к этом моменту

Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну
07 мая 2025 07:39

Конфликт между Индией и Пакистаном перерастает в полномасштабную войну

В Аргентине водители автобусов вышли на общенациональную забастовку
07 мая 2025 07:26

В Аргентине водители автобусов вышли на общенациональную забастовку