Шайба Протаса не помогла «Вашингтону» обыграть в плей-офф НХЛ «Каролину»

В четвертьфинале Кубка Стэнли Алексей Протас открыл счет во втором периоде, став пятым белорусом, отметившимся в плей-офф НХЛ. Однако «Вашингтон», за который выступает белорусский хоккеист, в итоге уступил «Каролине» со счетом 2:1 в овертайме. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Но этому голу я бы предпочел победу. Понятно, что это первый поединок. В этой встрече мы не слишком хорошо начинали атаки в своей зоне», – сказал он.

В интервью он признал, что команда играла неидеально, но настроен на улучшение в следующем матче 9 мая.