Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Новости Кореи. Северная Корея вновь проверила на прочность нервы соседей ­– запустила очередную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она пролетела 3 тысячи 700 километров, в том числе над Японией. При этом достигла максимальной высоты в 770 километров. Упала в Тихий океан. Японские силы не стали сбивать ракету. По их данным, она не представляла угрозу безопасности.

Между тем, накануне Евросоюз дал жесткий ответ на предыдущие испытания КНДР – ядерные. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН усилил санкции. Брюссель запретил ввозить из этой страны морепродукты, свинец, уголь и железо.