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Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японии

15 сентября 2017 09:34
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Новости Кореи. Северная Корея вновь проверила на прочность нервы соседей ­– запустила очередную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японии-1

Она пролетела 3 тысячи 700 километров, в том числе над Японией. При этом достигла максимальной высоты в 770 километров. Упала в Тихий океан. Японские силы не стали сбивать ракету. По их данным, она не представляла угрозу безопасности.

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японии-3

Между тем, накануне Евросоюз дал жесткий ответ на предыдущие испытания КНДР – ядерные. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН усилил санкции. Брюссель запретил ввозить из этой страны морепродукты, свинец, уголь и железо. 

Но ограничения коснутся не только экономики Северной Кореи, но и лично всех ее граждан. Отныне всем им запрещено работать в странах ЕС.

# Фотофакт # Япония

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