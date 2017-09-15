Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Новости Кореи. Северная Корея вновь проверила на прочность нервы соседей – запустила очередную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кореи. Северная Корея вновь проверила на прочность нервы соседей – запустила очередную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она пролетела 3 тысячи 700 километров, в том числе над Японией. При этом достигла максимальной высоты в 770 километров. Упала в Тихий океан. Японские силы не стали сбивать ракету. По их данным, она не представляла угрозу безопасности.
Между тем, накануне Евросоюз дал жесткий ответ на предыдущие испытания КНДР – ядерные. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН усилил санкции. Брюссель запретил ввозить из этой страны морепродукты, свинец, уголь и железо.
Но ограничения коснутся не только экономики Северной Кореи, но и лично всех ее граждан. Отныне всем им запрещено работать в странах ЕС.