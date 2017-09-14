Прямой эфир

На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака

14 сентября 2017 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Необычные подробности всплыли в ходе предвыборной гонки в канадском городе Сент-Джонс. Там на пост мэра претендует собака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяин пса утверждает, что Фин – так зовут питомца – неутомимый труженик и планирует помогать малому бизнесу и в целом работать дни напролет, чтобы сделать жизнь в городе лучше.

Каким образом собака намерена воплощать планы, неизвестно. Предвыборной программы Фина пока нет в документе. Она известна только со слов его хозяина.

# Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба в школе в США: один человек убит, трое ранены
14 сентября 2017 11:42

Стрельба в школе в США: один человек убит, трое ранены

На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям
14 сентября 2017 09:05

На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям

Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей
14 сентября 2017 08:35

Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей