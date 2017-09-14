На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака

Новости Канады. Необычные подробности всплыли в ходе предвыборной гонки в канадском городе Сент-Джонс. Там на пост мэра претендует собака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяин пса утверждает, что Фин – так зовут питомца – неутомимый труженик и планирует помогать малому бизнесу и в целом работать дни напролет, чтобы сделать жизнь в городе лучше.

Каким образом собака намерена воплощать планы, неизвестно. Предвыборной программы Фина пока нет в документе. Она известна только со слов его хозяина.