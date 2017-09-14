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В Санкт-Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров из-за сообщений о минировании

14 сентября 2017 14:45
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Новости России. Посетителей более 10 торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщений о заложенных бомбах. Рабочие места пришлось покинуть и сотрудникам администрации центрального района города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всем вызовам проводятся проверки.

Официальных комментариев пока нет. Однако из различных источников поступают сведения, что звонки с угрозами о «минировании» инициировали люди, связанные с группировкой «Исламское государство». Подозреваемых намерены объявить в международный розыск.

Напомним, волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах по всей России продолжается пятый день. Пока, ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

# Лжеминирование

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