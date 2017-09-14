В Санкт-Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров из-за сообщений о минировании

Новости России. Посетителей более 10 торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщений о заложенных бомбах. Рабочие места пришлось покинуть и сотрудникам администрации центрального района города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всем вызовам проводятся проверки.

Официальных комментариев пока нет. Однако из различных источников поступают сведения, что звонки с угрозами о «минировании» инициировали люди, связанные с группировкой «Исламское государство». Подозреваемых намерены объявить в международный розыск.

Напомним, волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах по всей России продолжается пятый день. Пока, ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.